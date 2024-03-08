الإسكان تدعم المناطق المحرومة من مياه الشرب بالإسماعيلية بـ5 ملايين جنيه

أعلن النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وعضو لجنة الصناعة، موافقة وزارة الإسكان بمد وتدعيم خطوط مياه الشرب إلى المناطق المحرومة بمحافظة الإسماعيلية بمبلغ مالي قدر بخمسة ملايين جنيهات.

أشار «دياب» إلي ورود رد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي طلبه في هذا الشأن، بالموافقة على مد وتدعيم خطوط مياه الشرب الى المناطق المحرومة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتوفير مياه شرب صالحة للمواطنين وتوفير مبلغ 5 مليون جنية خلال العام المالي 2023/2024 لاستكمال أعمال المد والتدعيم.

كما نوه عضو مجلس النواب عن إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للبدء في إصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء والتنفيذ.

يشار إلى أنه سبق توفير مبلغ ( 16,113,950 مليون جنيه ) من بند التدعيم خلال العام المالي 2021/2022 – 2022/2023

ويأتي ذلك سعياً من الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية لتلبية كافة احتياجات المواطنين الأساسية.