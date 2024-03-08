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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتبة صحفية: الدولة مكنت المرأة من مناصب سياسية واقتصادية واجتماعية

تمكين المرأة المصرية
تمكين المرأة المصرية

قالت الكاتبة الصحفية سماح حسنى إن الدولة المصرية خلال ال عشرة سنوات السابقة استطاعت أن تحقق للمرأة مميزات ومكتسبات لم تكن موجودة من قبل سنوات سابقة.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية استطاعت تحقيق للمرأة مكتسبات ومميزات لم تكن من قبل، لافتة إلى أن الأن الجميع أمام إرادة سياسية مهتمة ومدركة أهمية تمكين المرأة على كل الجوانب والمستويات السياسية والاقتصادية والإجتماعية.


وأردفت: كما حصلت المرأة على مكتسبات وحقوق كثيرة سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية، وأبرز المكتسبات تكون على المستوي السياسي فالمرأة منذ سنوات كثيرة لم تكن تحتل مناصب واتقلت بمناصب سياسية كثيرة مثل مجلس الدولة والنيابة ولكن الآن تمكنت المرأة بشغل مناصب سياسية وهذه من أهم الخطوات التى استاطعت المراة تكتسبها خلال العشر سنوات السابقة.

المراة أهمية تمكين المرأة المستوى السياسي المناصب السياسية

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