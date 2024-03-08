الكشف الطبي بالمجان على 1117 مواطنا بقرى دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة فى مستهل خطة شهر مارس ٢٠٢٤ على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، بقرية أبو راشد بمركز كفر سعد.

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١٢ عيادة طبية بعدد ١٠ تخصصات و تردد عليها ١١١٧ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٦ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٥٣حالة و فحص ٢١ حالة بالأشعة و١٩ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٢٦ تحليل بمعمل الدم و ٢٤تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ٩٤ مواطنا.

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.