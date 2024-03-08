عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1117 مواطنا بقرى دمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة فى مستهل خطة شهر مارس ٢٠٢٤ على  مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، بقرية أبو راشد بمركز كفر سعد.

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١٢ عيادة طبية بعدد ١٠ تخصصات و تردد عليها ١١١٧ مواطن  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  تم تحويل ٦ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٥٣حالة و فحص ٢١ حالة بالأشعة و١٩ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٢٦ تحليل بمعمل الدم و ٢٤تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ٩٤ مواطنا.

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

دمياط الدكتورة منال عوض البضائع العامة التخصصات الطبيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الضغط والسكر القوافل العلاجية الكشف المبكر القوافل العلاجية المجانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

موضوعات متعلقة

السبت .. انقطاع المياه عن عدة مناطق لمدة 6 ساعات في دمياط

ترشيحاتنا

حكم أداء سنة الجمعة القبلية.. ماذا قال الفقهاء ؟

إيهاب الكومي يكشف حقيقة الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح

بث مباشر ..الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

مستريح الوحدات السكنية يعترف: أوهمت الضحايا أني مسئول حكومي للاستيلاء على اموالهم

موازنة البرلمان: تصنيف موديز الأخير يزيد الثقة في قدرات الاقتصاد المصري

الأقمار الصناعية تكشف السبب الحقيقي لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجانا ًرياضياً للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ