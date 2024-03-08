القلب الطيب يتأذى بشدة.. منة فضالي تثير الجدل على تويتر

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس تويتر" سابقاً معلقة عليها قائلة: إن بعض الناس تقول القلب الطيب سيكون دائماً سعيداً لكنها تعتقد أن القلب الطيب يتأذي بشدة في معظم الأوقات لأنه يتوقع الأشياء الجيدة من الآخرين.

‏وسبق أن أعلنت الممثلة منة فضالي عن مشاركتها في مسلسلات رمضان 2024، ونشرت البوسترات الدعائية الخاصة بأعمالها الرمضانية.

مسلسل "محارب" الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبد المنعم وملك زاهر ونور محمود.

مسلسل "كوبرا" والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجمة منه فضالي ومنهم: «محمد امام، هشام إسماعيل، محمد أسامة «أوس أوس»، علاء مرسي، دنيا ماهر» وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

تدور أحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية، حول «كوبرا» والذي يجسد شخصيته النجم محمد إمام ويكون هو صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع تصاعد أحداث المسلسل يواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع بين الخير وبين الشر.