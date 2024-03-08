نعناعة على الأسكوتر.. عنبة وچومانة مراد في رمضان 2024

نشر مؤدي المهرجانات "مصطفى عنبة" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه مع الفنانة السورية "چومانة مراد"، في عمل فني ضمن الأعمال الدرامية المفترض عرضها في السباق الرمضاني 2024 معلقاً عليها "تيتة ونعناعة".

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير "يحيى الفخرانى"، "جومانة مراد"، "صلاح عبدالله"، "عنبة"، "خالد شباط"، "صفاء الطوخي"، "هنادي مهنا"، "سما إبراهيم"، "هشام إسماعيل"، "عمرو صحصاح"، "وفاء صادق"، "حازم إيهاب"، "يوسف عثمان"، "ليلى عز العرب"، "علاء مرسي"، "علاء زينهم"، "محسن منصور"، وعدد كبير من الفنانين.

المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب "إبراهيم عبدالمجيد"، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور "مدحت العدل"، وإخراج "مجدى أبوعميرة"، وإنتاج العدل جروب.

تلعب جومانة ، ضمن أحداث مسلسل “عتبات البهجة”، شخصية فتاة شعبية تدعى نعناعة متزوجة من "علاء مرسي"، ولكنها قوية الشخصية وتحاول السيطرة على مقاليد الأمور بالكامل، وهو دور جديد لم تقدمه جومانة من قبل.