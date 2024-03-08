سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم اوكار العناصر الاجرامية بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( أسوان - دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو").. بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

كما تى ضبط (5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 بنادق آلية- بندقية خرطوش – طبنجة- 5 خزينة وعدد من الطلقات) وتنفيذ (823) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة (3 متهمين) كما تم ضبط (7) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (7 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (7 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.