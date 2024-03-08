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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تكشف عن تفاصيل فتح ممر إنساني من قبرص إلى غزة

صدى البلد

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها تأمل أن يبدأ تشغيل ممر المساعدات الإنسانية من قبرص لغزة السبت أو الأحد. 
وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها تقترب جدا من فتح ممر إنساني من قبرص إلى غزة والعمل التجريبي يبدأ اليوم، مضيفة أن الكارثة الإنسانية تتكشف في غزة كل يوم.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 78 شهيدا و104 جرحى خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30,878 والجرحى إلى 72,402 منذ بدء العدوان

وارتقى، اليوم الجمعة، 12 شهيدا على الأقل، وأصيب عدد آخر، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 5 مواطنين ارتقوا في استهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح، تعودان لعائلة أبو سلمية، وأصيب 22 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا جميعا إلى أبو يوسف النجار بالمدينة.

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