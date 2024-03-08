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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات بـ350 ألف جنيه.. الأمن يداهم أوكار الكيف في المحافظات

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وواصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن ( الأقصر، الشرقية، شمال سيناء) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 تمكنت الحملات فى مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى - دراجة نارية). 

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية لمخدر "الحشيش، الهيروين"– فرد محلى وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن شمال سيناء تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيدرو).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350 ألف جنيه تقريباً).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الحشيش الهيروين العناصر الإجرامية المواد المخدرة اوكار الكيف

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