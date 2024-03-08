يوسف الشريف برفقة خالد النبوي في أحدث ظهور

شارك الفنان يوسف الشريف، صورًا جديده له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر يوسف الشريف برفقة الفنان خالد النبوي ونالت الصوره إعجاب الجمهور.





طلاق يوسف الشريف وانجي علاء

أعلن الفنان يوسف الشريف عن خبر طلاقه من المؤلفة انجي علاء، عقب قصة حب دامت لمدة 14 عامًا، مما تسبب في صدمة كبيرة لجمهور الفنان يوسف الشريف ومحبيه.

وكتب الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويترسابقًا: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصالالرسمي بيننا معالتأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتناولأولادنا أجملنعمة أنعمها الله علينا".

وتابع: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كلخيروربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".