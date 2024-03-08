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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسيرتهم ستبقى خالدة.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بيوم الشهيد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد".

وجاء في البرقية:- بمشاعر يملؤها الفخر والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد " أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. 

إن مسيرة الوفاء والعطاء لهؤلاء الشهداء ستبقى خالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه على إمتداد ملاحم ومعارك النضال الوطنى العظيم التى نقف أمامها بكل الإجلال والتوقير. 

حفط الله قواتنا المسلحة ورعى أبطالها ورحم شهدائها الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيداً من الأمن والتقدم والإستقرار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. وتفضلوا بقبول وافر الإحترام وعظيم التقدير ،، 

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

 جاء فيها:- يسُرنى وهيئـة الشرطة بمناسبـة الإحتفـال "بيـوم الشـهيد " أن نذكر بكل فخر وإعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة دفاعاً عن ترابها الغالى ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معانى التضحيات وسنبقى دوماً أوفياء لدمائهم الذكية لتتواصل المسيرة على دربهم فى العطاء والكفاح والتضحية من أجل رفعة وطننا الغالى. 

 عاشت قواتنا المسلحة ورعى الله أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة. وتفضلوا بقبول وافر الإحترام وعظيم التقدير ،،

الإحتفال بيوم الشهيد القائد العام للقوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة النضال الوطني وزير الداخلية

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