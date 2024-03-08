عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفنانة رانيا منصور تستعرض رشاقتها خلال زيارة لأهرامات الجيزة

صدى البلد

نشرت الفنانة الشابة رانيا منصور صورة لها خلال موقعها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وهى تستمتع بزيارة أثرية بمنطقة الاهرامات، على ظهر حصان معلقة على الصورة قائلة: قم ببناء اهراماتك، واكتب عليها الحروف الهيروغليفية الخاصة بك.


آخر أعمال رانيا منصور

تنتظر الفنانة رانيا منصور عرض فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد،رحابالجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر،محمدأنور،صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود،إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.


كان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، وبطولةهاني رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور،دنياماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت رانيا  في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى،أحمدوفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس،حجاج عبدالعظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتأليف أحمدصبحي وإخراج محمد النقلى.

أحمد عبد الوهاب أبو السعود أشرف عبد الغفور الحروف الهيروغليفية السيدة زينب الفنانة رانيا منصور ريهام سعيد سامي مغاوري سامية الطرابلسي عمرو يوسف فيلم مستر إكس مسلسل حي السيدة زينب محمود عبد المغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

ترشيحاتنا

تفحم قائد سيارة اشتعلت بها النيران أعلى كورنيش إمبابة

شاهد.. الشرطة تدخل الفرحة على المواطنين قبل شهر رمضان

مج.زرة الطحين.. جيش الاحتلال يعترف بإطلاق النار على الفلسطينيين شمال غزة

مسيرتهم ستبقى خالدة.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بيوم الشهيد

شوقي يختتم زيارته الرسمية إلى النيابة العامة لمملكة البحرين

القومي للمرأة يختتم فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي "مشوارك.. أمان"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فيديو

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ