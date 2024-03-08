شاهد.. الشرطة تدخل الفرحة على المواطنين قبل شهر رمضان

تواصل وزارة الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجاً لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (البحر الأحمر – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – مطروح)، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وذلك استمرارا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.