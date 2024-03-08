مج.زرة الطحين.. جيش الاحتلال يعترف بإطلاق النار على الفلسطينيين شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن قواته أطلقت النار على الفلسطينيين بزعم أنهم "شكلوا تهديدا" بالقرب من قافلة المساعدات في دوار النابلسي بشارع الرشيد شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال أن تحقيقه الأولي في م.جزرة الطحين التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد فلسطيني، وجد أن القوات "أطلقت النار بدقة" على المشتبه بهم الذين اقتربوا، حسب زعمهم وإدعاءات الاحتلال.

وكان زعماء العالم قد دعوا إلى إجراء تحقيق في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 29 فبراير الماضي، عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الجياع الذين كانوا في انتظار الحصول على الطعام والطحين من قافلة شاحنات.

وزعم الجيش الإسرائيلي حينها إن "تدافعا" وقع عندما حاصر آلاف الأشخاص القافلة.

واستكمل جيش الاحتلال في مزاعمه، اليوم الجمعة، قائلًا: "القوات لم تطلق النار على القافلة الإنسانية..أطلقنا النار على عدد من المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات القريبة وشكلوا تهديدا لنا".

وقالت وزارة الصحة في غزة، في حصيلة محدثة صدرت اليوم الجمعة، إن 120 شخصا استشهدوا في مجزرة الرشيد وأصيب ما لا يقل عن 750 آخرين.

وأفاد فريق تابع للأمم المتحدة زار مستشفى الشفاء بمدينة غزة في اليوم التالي للحادث أنه رأى "عددا كبيرا من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية" بين عشرات المرضى الفلسطينيين.