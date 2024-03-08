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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طبعاً أتمنى فوز الأبيض.. الفنان صلاح عبدالله يدعم الزمالك في نهائي كأس مصر

صدى البلد

نشر الفنان القدير "صلاح عبدالله" تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس تويتر" يدعم فيها الزمالك قائلاً: طبعاً أتمنى فوز الزمالك ولكن ما أتمناه أكثر ليلة كروية مصرية في الشقيقة الغالية السعودية تتلألأ بالروح الرياضية في الملعب والمدرجات.

شارك الفنان صلاح عبدالله، في ماراثون المسلسلات الرمضانية 2024، ومنها مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، والمقرر عرضه على قناة DMC، ويعتبر مسلسل كوميدي اجتماعي يناقش مشاكل تهم جميع الفئات العمرية.

يعتبر "عتبات البهجة" التعاون الثاني بين عبد الله والفخراني بعد مسلسل "سكة الهلالي"، وأشاد عبد الله بوجود عتبات التواصل والمحبة بينه وبين الفخراني، حيث كان الفخراني يتابع عروض عبدالله المسرحية منذ زمن.

وصرح عبدالله، بأنه لم يقرأ الرواية الأصلية للكاتب إبراهيم عبد المجيد قبل بدء التصوير، لكنه كان على تواصل مع المؤلف مدحت العدل لمناقشة الاختلافات بين الرواية والمسلسل، وقرر قراءة الرواية بعد الانتهاء من تصوير المسلسل.

وأكد على تميز المخرج مجدي أبو عميرة، واصفاً له بأنه لا ينسى، وسبق له بالتعاون مع شركة الإنتاج في مسلسل "ريا وسكينة".

الفنان صلاح عبدالله الفخراني المسلسلات الرمضانية مباراة نهائي كأس مصر يحيى الفخراني

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