كل سنة واحنا القوة الناعمة.. رضوى الشربيني تهنئ السيدات باليوم العالمي للمرأة

نشرت الإعلامية "رضوى الشربيني" عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بعض الصور لها بإطلالة مميزة باللون الأبيض، وبرزت جمالها ببعض اللمسات الجمالية، فاختارت الألوان الترابية التي تتناسب مع لون بشرتها وجمال عيناها.

وجهت رضوى الشربيني تهنئة قلبية لكل مرأة في العالم قائلة: "كل واحدة فينا عندها حكاية وعايشة بأكثر من رواية تجيبها الأيام وتوديها، توجعها الظروف وتصدمها المواقف، تقع وتقوم وتعيش وتعافر بس في النهاية تتقن وتبدع ورغم الخلاف والإختلاف ما بينا لكن في الآخر الست هي الست طيبة وحنينة وقوية وصبورة، كل سنة وكل ست طيبة ... كل سنه واحنا القوة الناعمة".