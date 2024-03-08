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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث الرئاسة ينشر صور الرئيس السيسي أثناء صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي

صدى البلد

نشر المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

أدى الصلاة كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، ورجال الجيش المصري، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

جاء ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض

وتحيي الدولة المصرية والشعب المصرى ذكرى يوم الشهيد، الذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض في 9 مارس، لنتذكر رجالا ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الوطن بعزة وكرامة. ونشرت وزارة الدفاع عدة فيديوهات بعنوان “ويبقى الأثر” وذلك للتذكير بسيرة الشهداء وتضحياتهم .

وتحل غدا السبت ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق خلال زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال في مارس عام 1969.

وأصبح التاسع من مارس تاريخا محفورا في الوجدان الوطني حيث تحيى مصر والقوات المسلحة يوم الشهيد تخليدا لاستشهاد الجنرال عبدالمنعم رياض الذي ظل حتى رحيله نموذجا لنمط القيادة داخل القوات المسلحة المصرية.

وألقى الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة أكد خلالها فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الله تعالى اختص الشهداء بأعظم المنازل وأعلاها، مشيرًا إلى أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يذكر المصريين بأنبل البشر بعد الأنبياء والرسل وهم الشهداء، وأنهم استحقوا أن يكونوا وسامًا على صدر الوطن خالدين في ذاكرته وفي قلوب أبنائه أبدا، وذلك لأنهم بذلوا دمائهم الغالية فداء لدينهم وأرضهم.

وأوضح الجندي، أن الإسلام رفع من قدر المرابطين في سبيل الله لصون مقدرات الوطن، وردع كل من تسول له نفسه بالإعتداء على الوطن، لافتًا إلى ثناء النبي على العين الساهرة للحراسة في سبيل الله، إذ يقول: “عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله”.

 

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