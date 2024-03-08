رئيس الشعبة: صناعة الدواء عملية منظمة ولها أسلوب خاص في التعامل

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بينت أن الحكومة تعمل جديا لإيجاد حلول سريعة وقاطعة للإفراح الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية، وكان نتيجة هذه المجهودات الغير مسبوقة فقد تم التعامل مع الأزمة بأحترافية شديدة وتم استقرار الوضع بشكل أفضل.



وأكد عوف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن الدولة ملتزمة بوضع الدواء في أولويات التدبير بحيث يتم توازن دوائي وتتواجد المادة الفعالة بشكل متميز، مؤكدا أن سوق الدواء مستقر خاصة ما بعد الانفراجات.

وأشار رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه سوف يتم صناعة الدواء من الشركات بالأسماء التجارية التي تمتلك المواد خام وتنتجها وطرحها في السوق للمواطن مما يتيح للفرد إيجاد أكثر من بديل ومثيل للدواء مما يترتب عليه انعدام النقص في الدواء في الأسواق.