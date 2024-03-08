عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الشعبة: صناعة الدواء عملية منظمة ولها أسلوب خاص في التعامل

صناعة الدواء
صناعة الدواء

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بينت أن الحكومة تعمل جديا لإيجاد حلول سريعة وقاطعة للإفراح الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية، وكان نتيجة هذه المجهودات الغير مسبوقة فقد تم التعامل مع الأزمة بأحترافية شديدة وتم استقرار الوضع بشكل أفضل.


وأكد عوف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن الدولة ملتزمة بوضع الدواء في أولويات التدبير بحيث يتم توازن دوائي وتتواجد المادة الفعالة بشكل متميز، مؤكدا أن سوق الدواء مستقر خاصة ما بعد الانفراجات.

وأشار رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه سوف يتم صناعة الدواء من الشركات بالأسماء التجارية التي تمتلك المواد خام وتنتجها وطرحها في السوق للمواطن مما يتيح للفرد إيجاد أكثر من بديل ومثيل للدواء مما يترتب عليه انعدام النقص في الدواء في الأسواق.

 

سوق الدواء توازن دوائي رئيس الوزراء مستلزمات الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

اللي هتشوفه من الأهلي اكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لأحمد سليمان

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط تتفقد تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة.. صور

آخر جمعة من شعبان.. اغتنم 4 ركعات تغفر الذنوب وتفك الكروب

الخسران .. منشور مثير لـ خالد الغندور قبل مباراة كأس مصر

جوزيه مورينيو يصل الرياض لتحليل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مباراة كأس مصر| موعد لقاء الأهلي والزمالك.. اعرف القنوات المجانية الناقلة للماتش

بيان أوروبي إماراتي أمريكي بريطاني مشترك لتأييد تفعيل ممر المساعدات البحرية لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

بعد الخمسين.. روتين يجعل بشرتك أكثر نضارة

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة البركة يوميا؟

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

فيديو

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ