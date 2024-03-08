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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لفترة محدودة.. أوبل استرا بدون جمارك.. صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية أوبل مجموعة من السيارات الجديدة، ومن أهمها سيارة أوبل استرا موديل 2023، وتعتبر من أبرز السيارت المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها بنسبة 70%، بالإضافة لمجموعة من التسهيلات الجديدة.

 

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل أسترا بخصم 70%

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل أسترا موديل 2023 نحو 3,573 دولار "الفئة الكاملة".

 

اوبل استرا اوبل الوديعة الدولارية أسترا السيارات أوبل أسترا موديل 2023

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