إفريقية النواب: الإفراج عن البضائع بالموانئ يحقق مكاسب كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يحقق مكاسب كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير احتياجات مختلف المشروعات الصناعية من المواد الخام وفى مقدمتها صناعات الأدوية كما يكفل تحقيق الاستقرار فى الأسواق والإسعار وتوفير مختلف السلع الغذائية خاصة وأننا على أبواب ايام قليلة لاستقبال شهر رمضان.

وأشاد " سليم " فى بيان له اصدره اليوم بما حققته الحكومة من نجاحات كبيرة فى هذا الملف المهم مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى على أرض الواقع من خلال الزيارة التى قام بها لميناء الإسكندرية سيكون له دوره المهم فى تحول جميع الموانئ المصرية لخلايا من العمل الجاد لتحقيق الهدف الرئاسى لسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.



وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن زيارته لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين معتبراً هذه التصريحات بمثابة دليل قاطع على اهتمام الدولة المصرية بجميع أجهزتها لمواجهة جميع التحديات الخاصة بملف الإفراج عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية خاصة بعد نجاح الحكومة أن فى الافراج عن بضائع وصلت قيمتها لأكثر من 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن والتأكيد من الحكومة على أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة من خلال مع القطاع المصرفي.

ووجه الدكتور محمد سليم تحية قلبية لجميع الأجهزة الحكومية المختصة عن هذا الملف بصفة عامة وجميع القيادات والعاملين بمختلف الموانئ المصرية بصفة عامة على جهودهم الناجحة فى هذا الملف الكبير والمهم