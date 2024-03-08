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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر فولكس فاجن تي روك الجديدة في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري، وتتوفر بفئة واحدة فقط.

 فولكس فاجن تي روك موديل 2024

مواصفات السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024

المحرك: 4 سلندر 

السعة: سعة 1400 سي سي تيربو

القوة: 152 حصانا

العزم الأقصى للدوران: 250 نيوتن/متر

نظام الجر: أمامي

ناقل الحركة:  أوتوماتيك من 8 سرعات

السرعة القصوى: 205 كيلومتر في الساع

زمن التسارع: 8.4 ثانية

استهلاك الوقود: 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر

 

قياسات وأبعاد السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024

الطول الكلي: 4240 مم

العرض الكلي: 1819 مم

الارتفاع الكلي: 1573 مم

ارتفاع السيارة عن الأرض: 157 مم

قياس قاعدة العجلات: 2603 مم

سعة صندوق السيارة: 445 لتر

سعة خزان الوقود: 41 لتر     

 

 فولكس فاجن تي روك موديل 2024

سعر فولكس فاجن تي روك موديل 2024

بلغ سعر فاجن تي روك موديل 2024 الرسمي فس السوق المصري 1,770,000 جنيه.

 

 

فولكس فاجن تي روك موديل 2024 فولكس فاجن تي روك فولكس فاجن تي روك فولكس

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