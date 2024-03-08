10.4 مليار جنيه تسهيلات لنشاط التمويل العقاري خلال 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية عن قيمة التمويلات الممنوحة من لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2023 والتي بلغت 10.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية في أحدث التقارير الصادرة عنها أن انخفاض قيمة التمويلات يرجع إلي ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية عام 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022.

893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي

وبلغت حجم التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية خلال 2023 حوالي 893.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.