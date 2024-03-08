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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احتفالية تكريم المرأة بـ السامر| ويوم الشهيد .. أجندة قصور الثقافة في أسبوع

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن برامج وزارة الثقافة، تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة ومميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة وحتى الخميس المقبل 14 مارس.

وتقدم هيئة قصور الثقافة عددا كبيرا من الفعاليات قبيل استعداداتها لإطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بالقاهرة وجميع المحافظات ببرنامج مكثف ومتنوع احتفالا بالشهر الفضيل.

ومن أبرز فعاليات الهيئة الاحتفالية السنوية الكبرى التي تقيمها احتفالا باليوم العالمي للمرأة وتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، غدا السبت 9 مارس في السابعة مساء بمسرح السامر بالعجوزة، حيث تشهد الاحتفالية تكريم 16 شخصية نسائية من الشخصيات المؤثرة تقديرا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات الفنية، العلمية، الرياضية، والإعلامية وغيرها، هذا بالإضافة إلى تكريم 24 شخصية نسائية من الأقاليم الثقافية، و38 أما مثالية على مستوى الهيئة.

واحتفالا بيوم الشهيد تقدم هيئة قصور الثقافة عددا من الفعاليات بمواقعها بالمحافظات احتفالا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة للتذكير بسيرة الشهداء وتضحياتهم، من أبرزها احتفالية في الثامنة مساء غد السبت بقصر ثقافة روض الفرج، تشارك بها فرقة التذوق الفني للموسيقى العربية وعرض فيلم يوم الشهيد.

وتختتم غدا السبت أيضا في الحادية عشرة صباحا بقصر ثقافة روض الفرج فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي نظمته الهيئة تحت شعار "يهمنا الإنسان"، باستضافة 200 طفل من 6 محافظات حدودية، بهدف تنمية مهاراتهم وتأصيل الهوية الثقافية لديهم من خلال اللقاءات التثقيفية والورش الفنية وشهد عددا كبيرا من الجولات والزيارات الميدانية لأهم معالم القاهرة منها مجمع الأديان وأهرام الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية والسيرك القومي وقصر عائشة فهمي.

كما يتضمن الأسبوع فعاليات فنية متنوعة منها احتفالات استعدادا لاستقبال شهر رمضان، أهمها احتفالية بمناسبة ليلة الرؤية بعد غد الأحد على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى تتضمن تواشيح وابتهالات دينية، وفقرات فنية متنوعة، بالإضافة إلى حفل فني ينظمه قصر ثقافة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية يوم الخميس الساعة 8 مساء بمشاركة فرقة الأطفال للفنون الشعبية والاستعراضية للفنانة سمر القصاص.

أما في محافظة الفيوم فتواصل الهيئة أنشطتها المتنوعة ضمن مشروع القوافل الثقافية للوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب الفعاليات المقامة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

وفي مجال المسرح يواصل فرع ثقافة الإسكندرية تقديم عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح الإقليمي، بينما تختتم فرقة السامر عرضها المسرحي "سر حياتي" المقدم ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لمرحلتي التعليم الأساسي.

أما في مجال الفنون التشكيلية فتستمر فعاليات معرض "مراسم السلوم للرسم والتصوير" بمركز الهناجر بدار الأوبرا، حتى الأحد المقبل لإتاحة الفرصة لمحبي وهواة الفن التشكيلي لمشاهدة تلك التجربة الثرية التي تقدم أعمالا فنية مستمدة من الطبيعة بالسلوم ومطروح بتجلياتها المتعددة.

كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الأدبية والشعرية لنخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، الصحة النفسية فى رمضان، التغير المناخي والأمن المائي، دور الإعلام فى تشكيل الوعي.

فيما تستمر فعاليات الورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم أساسيات كتابة القصة القصيرة، الإيقاع، واكتشاف المواهب في مجال الغناء وغيرها.

برامج وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية هيئة قصور الثقافة رمضان الثقافية والفنية

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