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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 شهداء جدد ينضمون لضحايا حملة التجويع الإسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة

صدى البلد

وصل الوضع الإنساني المتردي في غزة إلى نقطة حرجة، حيث أكدت التقارير أن ثلاثة أشخاص على الأقل تمكن منهم الجوع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتقوا شهداء. ومن بين الضحايا الطفل أحمد وائل أهل، البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي توفي بشكل مأساوي بسبب الجوع والجفاف. بالإضافة إلى ذلك، فقد طفل (15 عامًا) حياته في مجمع الشفاء الطبي، بينما توفي رجل (72 عامًا) متأثرًا بسوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

دق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر، محذرًا من ارتفاع كبير في الوفيات بين الأطفال وكبار السن بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية والجوع. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع إلى أنه اعتبارًا من الليلة الماضية، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية 20 شخصًا. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يشمل سوى الوفيات التي تحدث داخل المستشفيات، التي تعمل جزئيًا وتواجه خطر الإصابة بالمرض.

يكمن الحجم الحقيقي للمأساة في الأحياء المدمرة في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث يعاني عشرات الآلاف من الأشخاص من مشقة بالغة وسط مستويات غير مسبوقة من المجاعة. ويواجه السكان رحلات محفوفة بالمخاطر إلى نقاط التفتيش الإسرائيلية بحثًا عن المساعدات، حيث تصل شاحنات المساعدات بشكل متقطع، بينما يتعرضون لخطر الاستهداف المتعمد من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

واتهم ممثلو الأمم المتحدة إسرائيل بتدمير النظام الغذائي في غزة عمدا كجزء من "حملة التجويع" أوسع، مع تقارير تشير إلى أن الأفراد الذين حاولوا صيد الأسماك قد تم إطلاق النار عليهم. وقد بدأ المجتمع الدولي في ملاحظة الأزمة المتكشفة، حيث كثفت دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات جهودها لتقديم المساعدات إلى غزة.

وتشمل الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة التزامات بإنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات، مع تعهد الولايات المتحدة ببناء ميناء مؤقت لهذا الغرض. ومع ذلك، وفي خضم هذه التعهدات، فإن إلحاح الوضع لا يزال بالغ الأهمية، حيث لا يزال هناك فقدان للأرواح بسبب الجوع والحرمان في غزة.

 

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