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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو عبيدة: الأسرى الإسرائيليين يعانون الجفاف في ظل معدومية الغذاء والدواء

أبو عبيدة
أبو عبيدة

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، اليوم الجمعة إن تباكي واشنطن على أعداد محدودة من أسرى العدو الإسرائيلي، يؤكد ازدواجية معاييرها وعدم اكتراثها لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصهاينة يقفون أمام أمّة المليارين ولا يراعون حرمة الدماء البريئة.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام في كلمة مصورة أن عدد من أسرى العدو يعانون الجفاف والهزال في ظل عدم توافر الغذاء والدواء لهم.

وأضاف أبو عبيدة أن مجاهدونا في مواقعهم يواصلون معركة التصدي للعدوان الإسرائيلي في كل مكان يوجد فيه جيش العدو.

وأشار إلى أن حكومة العدو تستخدم الخداع والمراوغة في التفاوض، منوها إلى أن أولوية حماس القصوى والأولى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو.

ولفت إلى أن الحرب الهمجية على الشعب الفلسطيني تدخل شهرها السادس ولا يزال العدو يمارس محرقة نازية حقيقي، بينما يقف الشعب الفلسطيني أمام عدوان أمريكي-صهيوني غير مسبوق في التاريخ.

وأكد أن هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا يُنتزع إلا بالقوة.

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