خبير لوائح يصدم عبد الله السعيد بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

توّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏عبدالله السعيد لم يتذوق طعم البطولات منذ أن رحل عن النادى الأهلى".

وسجل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 84 ثم أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الوقت الضائع ليحصد الأحمر اللقب.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه والثانية على التوالي بعدما توج بلقب النسخة الماضية على حساب براميدز.