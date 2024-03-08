المقاولون العرب يهنئ الأهلي بلقب كأس مصر

تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة للنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير بفوز فريق النادي بكأس مصر.

ويوجه مجلس إدارة المقاولون العرب التحية للفريقين المصريين الكبيرين الأهلي والزمالك على المظهر الحضاري والمشرف لمصر والكرة المصرية وهو ما ظهر على أجواء اللقاء قبل بدايته بأيام وحتى انتهاء المباراة من روح رياضية وعلاقة رائعة بين إدارة الناديين واللاعبين والجماهير.

كما يتوجه نادي المقاولون العرب بالتحية إلى القائمين على تنظيم المباراة في الشقيقة المملكة العربية السعودية وحالة التلاحم الرائعة بين الشعبين وهو ما يعكس عمق العلاقات بين مصر والمملكة في كل المجالات.