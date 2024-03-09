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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

فى دقائق.. أماكن مميزة بالمولات لاستخراج الفيش الجنائى

صدى البلد

استخرج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة “ فيش وتشبيه " .. خدمات مميزة تقدمها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين الراغبين فى استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة في سهولة ويسر .

 

استخراج فيش وتشبيه من داندى مول 

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تشغيل وحدة إصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" بالمركز التجارى داندى مول بمحافظة الجيزة .

يأتي ذلك استمراراً لخطوات تطوير منظومة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" والتى تم إطلاقها بوحدة إصدار صحف الحالة الجنائية بالمركز التجارى سيتى ستارز بمحافظة القاهرة ، وكذا المركز الرئيسى بالعباسية لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتى "العادى - والمميز" كخدمة اختيارية.

استخراج فيش وتشبيه من سيتى ستارز

وأعلنت وزارة الداخلية، عن بدء تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" (استلام فورى) بالمركز التجارى سيتى ستارز، وكذلك في المركز الرئيسى بالعباسية لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتى "العادى - والمميز" كخدمة اختيارية.

وذلك استكمالاً لسعى وزارة الداخلية نحو الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

 

 

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