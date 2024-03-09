رئيس جامعة القاهرة يعزى وزير الصحة في وفاة والده

قدمت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، العزاء بخالص الحزن والأسى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في وفاة والده اللواء عاطف عبد الغفار.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أكدت مصدر قريب من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، تفاصيل جنازة والده اللواء عاطف عبدالغفار الذي توفي منذ قليل .

وقال المصدر إنه من المقرر أن تكون صلاة الجنازة بعد غد الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتابع قائلا : سيكون الدفن بمقابر القوات المسلحه (بالقطامية ) و العزاء يوم الأحد ١٠ مارس بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يذكر أن وزير الصحة والسكان كان في مهمة عمل خارج البلاد في دولة كوبا منذ الأربعاء الماضي

وشارك اللواء عاطف عبد الغفار، في حرب السادس من أكتوبر، وتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا.