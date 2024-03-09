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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرساء الديكتاتورية.. بايدن ينتقد لقاء ترامب ورئيس الوزراء المجري

بايدن وترامب
بايدن وترامب

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بسبب اللقاء الذي جمعه مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، قائلا إن الأخير يسعى إلى إرساء "ديكتاتورية".

وحسب وكالة “فرانس برس”، التقى أوربان "صديقه العزيز" ترامب الجمعة في معقله بفلوريدا.

ويعد رئيس الوزراء المجري أحد الزعماء النادرين في أوروبا الذين يتمنون فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر المقبل على الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال بايدن لأنصاره في تجمع انتخابي الجمعة "هل تعرفون من يلتقي اليوم في مارالاجو؟ إنه أوربان من المجر الذي صرح صراحة بأنه لا يعتقد أن الديمقراطية ناجحة وبأنه يسعى (لإرساء) دكتاتورية".

وأضاف “أرى مستقبلا ندافع فيه عن الديمقراطية ولا نضعفها”.

ومساء الجمعة، نشر أوربان على موقع “فيسبوك” صورة له إلى جانب الرئيس السابق، وكتب في التعليق عليها شعار ترامب "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة اخرى".

وقال جلادن بابين، أحد مساعدي أوربان، لوكالة “فرانس برس” إن "الزيارة ركزت على بناء العلاقات بين المحافظين الأمريكيين والمجريين، والفوائد التي يمكن أن تتأتى من انتخاب الرئيس ترامب في نوفمبر"، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس السابق قد عقِد بالفعل.

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