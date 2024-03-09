فى بث مباشر.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدًا

تستطلع دار الإفتاء المصرية، نتيجة هلال شهر رمضان غدًا، الأحد، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، 7 طرق مختلفة يمكنك من خلالها معرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك:

1. البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية (رابط الصفحة https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta)

2. حساب دار الإفتاء المصرية على منصة X (تويتر سابقًا) (رابط الحساب https://twitter.com/EgyptDarAlIfta )

3. حساب دار الإفتاء المصرية على انستجرام (رابط الحساب https://www.instagram.com/egyptdaralifta )

4. قناة التليجرام الخاصة بدار الإفتاء المصرية ( القناة على الرابط https://t.me/egyptdaralifta )

5. قناة دار الإفتاء المصرية على الواتس آب (رابط القناة https://whatsapp.com/channel/0029Va7UTWw002T65miOou08 )

6. جروب دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك ( رابط الجروب https://www.facebook.com/groups/daralifta )

7. حساب دار الإفتاء المصرية على تيك توك (رابط الحساب https://www.tiktok.com/@egyptdaralifta )

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها إنهم سيقدمون باقة إيمانية متكاملة من فتاوى وأحاديث وأدعية ومعلومات دينية تهم كل مسلم ومسلمة تنشر على مدار الساعة، استثمر كل لحظة في رمضان بتحصيل الحسنات واحصل على معلوماتك الدينية من المصادر الموثوقة

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta