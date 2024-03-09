عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فى بث مباشر.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدًا

استطلاع هلال شهر
استطلاع هلال شهر رمضان

تستطلع دار الإفتاء المصرية، نتيجة هلال شهر رمضان غدًا، الأحد، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، 7 طرق مختلفة يمكنك من خلالها معرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك:

1. البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية (رابط الصفحة https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta)

2. حساب دار الإفتاء المصرية على منصة X (تويتر سابقًا) (رابط الحساب https://twitter.com/EgyptDarAlIfta )

3. حساب دار الإفتاء المصرية على انستجرام (رابط الحساب https://www.instagram.com/egyptdaralifta )

4. قناة التليجرام الخاصة بدار الإفتاء المصرية ( القناة على الرابط https://t.me/egyptdaralifta )

5. قناة دار الإفتاء المصرية على الواتس آب (رابط القناة https://whatsapp.com/channel/0029Va7UTWw002T65miOou08 )

6. جروب دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك ( رابط الجروب https://www.facebook.com/groups/daralifta )

7. حساب دار الإفتاء المصرية على تيك توك (رابط الحساب https://www.tiktok.com/@egyptdaralifta )

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها إنهم سيقدمون باقة إيمانية متكاملة من فتاوى وأحاديث وأدعية ومعلومات دينية تهم كل مسلم ومسلمة تنشر على مدار الساعة، استثمر كل لحظة في رمضان بتحصيل الحسنات واحصل على معلوماتك الدينية من المصادر الموثوقة

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta

دار الافتاء تستطلع هلال شهر رمضان هلال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

ترشيحاتنا

مكافأة الفوز بالكأس.. قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي

للمنافسة على صدارة الدوري..موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي..وهذا موقف صلاح من اللعب

خليك أنا هاجيلك| الرئيس السيسي يلبي مطلبًا لأحد الحضور باحتفالية يوم الشهيد

بـ 20 مليون دولار.. السويد تستأنف تقديم المساعدات لوكالة الأونروا

النواب يوافق على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة مبدئيا

السيسي: حب الأوطان ليس شعارات بل تضحيات حقيقية وعرق وجهد ودماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميل برسوم أحدثهم.. 3 نجوم راحلين يزينون شاشة التلفزيون في دراما رمضان

إطلالة هيفاء وهبي في أسبوع الموضة بـ باريس تثير ضجة| شاهد

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال|شاهد

ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ