مناقشات المالية الموحد.. برلماني ينتقد مد مهلة تنفيذ موازنة البرامج والأداء

انتقد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب مد مهلة تنفيذ موازنة البرامج والأداء وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه المجلس اليوم.

وقال خليل في كلمته اليوم "أخذنا فرصة لتنفيذ موازنة البرامج والآداء، هذه تاني مرة نعطي مهلة للحكومة ويجب الإسراع فيها".

وتنص المادة الثانية الفقرة الأولى من التعديل على "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة".