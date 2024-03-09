50 مليون جنيه .. الداخلية تكشف تفاصيل صفقة النصف طن حشيش

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط نصف طن حشيش في بؤرة إجرامية بالسويس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (بؤرة إجرامية تضم " 3 عناصر شديدة الخطورة") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظة السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف طن).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (50 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .