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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحرك عاجل من «الأطباء» بعد وقف صرف الوجبات الغذائية لـ النوبتجيين

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء

ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، خلال اجتماعه أمس، الجمعة، الشكاوى الواردة إلى النقابة بشأن قيام بعض المستشفيات بوقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، بدعوى أنهم يعملون بنظام الـ 36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، بناءً على فتوى من الإدارة العامة للفتوى والبحوث الفنية بوزارة الصحة.

أزمة الأطباء النوبتجيين

وخاطبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، مطالبة بوقف القرار فوراً، والالتزام بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها.

وأكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ضرورة صرف الوجبة الغذائية لأي طبيب سواء معين أو متعاقد، طالما أنه يعمل 12 ساعة متواصلة، وهذا أمر مُطبق في كل دول العالم.

وشدد على أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين يتنافى تماما مع مطالب النقابة بتحسين أحوال الأطباء وبيئة العمل بالمستشفيات، وتوفير سبل الراحة لهم كي يقدموا خدماتهم الطبية ورعاية مرضاهم على أكمل وجه.

من جانبه، قال أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، إنه ليس منطقيا أن يضطر الطبيب لمغادرة المستشفى وترك العمل أثناء النوبتجية لإحضار طعام، مشددا على أن مثل هذه القرارات تفاقم الأعباء الملقاة على عاتق الأطباء بالأساس في ظل تدني رواتبهم، وتدفع الكثير منهم لترك العمل الحكومي، والهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل أفضل.

فيما أكد مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء الدكتور طارق منصور، أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة، بدعوى أنهم يعملون بنظام الـ 36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، ليس له أي سند قانوني.

وشدد منصور على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وذلك بعد الدراسة القانونية الوافية التي أعدتها اللجنة القانونية للنقابة مستندة لصحيح القانون واللوائح المنظمة وتضمين ذلك في مذكرة تم مناقشتها في هيئة مكتب النقابة الثلاثاء الماضي 5 مارس وعرضها على مجلس النقابة في اجتماعه.

وطالب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، وزارة الصحة والسكان، بالعمل على تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، وحل المشكلات التي تواجه الأطباء، وعدم وضع عراقيل جديدة أمامهم.

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