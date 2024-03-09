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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنا جميلة عشان معاك.. هبة مجدي تتغزل في زوجها

صدى البلد

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة على موقعها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بصحبه زوجها المطرب والملحن محمد محسن، وكتبت أنا جميلة عشان معاك، يوم مرأة سعيد.

ومن المقرر أن تشارك الفنانة هبة مجدي في المسلسلات الرمضانية 2024، حيث نشرت البوستر الرسمي لشخصيتها في العمل في مسلسل " المداح 4"  خلال الإنستجرام وكتبت "المداح 4 في رمضان 2024 إن شاء الله.

تدور احداث مسلسل "المداح اسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب، هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

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