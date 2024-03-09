تعليق مثير لـ عمرو سعد بعد نهائي كأس مصر.. شاهد

نشر الممثل عمرو سعد صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يحمل كأس مصر، وكتب عليها كأس مصر معانا من زمان.

جدير بالذكر أن عمرو سعد على وشك الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “ الغربان ” ، والذى يشاركه فى بطولته كل من دينا الشربيني وماجد المصري .

وتدور أحداث الفيلم في عام 1942 وفي أثناء الحرب العالمية الثانية شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان "معركة رومل" وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.

واكد سيف عريبي منتج العمل ان العمل يعد واحد من اضخم انتاجات السينما العربية على مر السنين، لما فيه من تفاصيل مميزة من ادوات تصوير وامكان تصوير ومشاركة نجوم كبار خلال احداث العمل .