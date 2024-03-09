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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيصنع نجوميته عند جمهور الزمالك.. إعلامي يفتح النار على تصرف شيكابالا

صدى البلد

وجه الإعلامي الرياضي لقناة الأهلي، محمد فارس، اللوم على تصرف لاعب نادي الزمالك شيكابالا.  

وكتب: “‏انا مش واقف عند اشارات شيكابالا ومعانيها لإن الناس دي في أي موقف هيفضلوا يكرروا نفس الكلام بنفس المغالطات بنفس الاجتزاء”. 

وتابع: “‏انما انا اللي يهمني ان اللي عمله شيكابالا هو هدم لسنين من التضليل اللي مارسه كتير من اعلام وجمهور الزمالك لتبرير تصرفات شيكابالا ومواقفه وافعاله بحجة انه رد فعل وبحجة انه مظلوم وبمبدأ الشنطة فيها كتاب دين . مع ان متعب وتريكة وبركات وغيرهم من نجوم الأهلي تعرضوا لمواقف صعبة جداً من جمهور الزمالك ولكن ردود أفعالهم كانت مختلفة”. 

‏وأشار: “بس ليه الموقف بتاع المرادي هدم كل الأكاذيب !! . لإنه ببساطة بيثبت ان القصة عمرها ما كانت في ان شيكابالا رد فعل . القصة هي عقلية مستمرة لشيكابالا وجزء من صناعته لنجوميته عند جمهور الزمالك من خلال الإساءة للأهلي وجمهوره . امبارح مفيش سلوك واحد فيه اي شكل من اشكال الهجوم صدر من جمهور الاهلي ضد شيكابالا قبل اللي عمله . مفيش هتاف مفيش إشارة مفيش اي حاجة”. 

واختتم: "‏ورغم كده شيكابالا في مشهد متكرر وغير مسؤول وخارج مصر بيعمل التصرفات والإشارات اللي كانت ممكن تتسبب في كارثة في الملعب . ممكن السبب انه حاول ياخد لقطة معرفش ياخدها كورة فقرر ياخدها بالشكل ده ، ممكن السبب ان كابوس خسارته قدام الأهلي صعب عليه لما يلعب في مواجهة الاهلي ٢٩ ماتش يخسر ١٧ ويتعادل ٨ ويكسب ٤ فقط في كل مسيرته . يمكن عشان عارف ان دي الحاجة اللي ممكن انسب جمهوره الخسارة، ‏أسباب كتير بس المؤكد ان شيكابالا أثبت لكل الناس ان حدوته اللاعب المجني عليه دي أكبر اكذوبة اتعملت عشان تبرر إساءاته". 

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