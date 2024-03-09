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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يطالب لبنان بمنع تحويل الأموال إلى حماس

علم لبنان
علم لبنان

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن مسئولًا بوزارة الخزانة الأمريكية زار العاصمة اللبنانية بيروت وحث السلطات اللبنانية على منع تحويل الأموال إلى حركة حماس.

وقال مسئولون للوكالة الأمريكية إن جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشئون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية زار بيروت، ودعا السلطات اللبنانية إلى منع تحويل الأموال إلى حماس عبر لبنان.

والتقى بيكر مع سياسيين لبنانيين ومسؤولين من القطاع المالي يومي الخميس والجمعة.

وقال مسئول بوزارة الخزانة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بيكر شارك السلطات اللبنانية في "مخاوف محددة" بشأن تمويل حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله من إيران إلى لبنان ثم خروجها إلى مناطق إقليمية أخرى"، والنظر إلى "إجراءات استباقية" لمكافحتها.

وأضاف أن الجماعات تحتاج إلى تدفق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى، مؤكدًا أنه بالنسبة للبنان، فإن إظهار الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وبقية العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها.

وزارة الخزانة الأمريكية بيروت حماس لبنان الخزانة الأمريكية الأمتثال اسوشيتد برس

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