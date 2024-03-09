إدارة الملاريا بأسوان تنفذ أعمال رش للحد من الحشرات الطائرة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهات للدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة بأسوان للتعامل السريع مع شكاوى انتشار بعض الحشرات الطاىرة للقضاء على أى أضرار أو إنتشار للأمراض قد تنجم من هذه الحشرات .

جاء ذلك عقب ورود شكوى من أهالى قرية وادى العرب التابعة لمركز نصر النوبة على الصفحة الرسمية للمحافظة موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " بشأن انتشار البعوض والناموس داخل القرية مما يسبب مشكلة عامة للأهالى .

مواجهة الحشرات

وأشار الدكتور محمد سعيد إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم على الفور تكليف لجنة من إدارة الملاريا للقيام بحملات الرش للمبيدات من خلال الفرق المتحركة والمدعمة بسيارات التيفا التابعة للإدارة للحد من ظاهرة الحشرات الطائرة ، وتم تنفيذ ذلك بمختلف المناطق والشوارع داخل قرية وادى العرب ، وهو الذى توازى مع القيام برش أى برك فى المناطق الجبلية المتاخمة للقرية.

وأوضح مدير مديرية الصحة بأسوان أنه بالتوازى مع ذلك تم آخذ 27 عينة عشوائية للدم من مختلف الأعمار السنية لفحصها كإجراء صحى بهدف الإطمئنان على الحالة الصحية العامة للمواطنين المقيمين بالقرية ، وأظهرت التحاليل سلبية النتائج بنسبة 100 %، وقد لاقى ذلك استحسان وإشادة من أهالى القرية.