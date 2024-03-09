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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تدخل فورى وحلول جذرية للمشاكل الجماهيرية الملحة

مشاكل الصرف الصحى
مشاكل الصرف الصحى بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالتعامل الفورى مع كافة المطالب والشكاوى والمشاكل الجماهيرية الملحة التى يتم عرضها على المحافظ عبر مختلف وسائل التواصل سواء الواتس آب أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " أو أثناء الجولات الميدانية أو اللقاءات الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها .

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المطالب الجماهيرية 

وفور عرض شكوى أهالى منطقة إيديال بطريق السادات بمدينة أسوان المتعلقة بغرق المنطقة السكنية بمياه الصرف الصحى ما يعيق حركة السير فقد تم كلف محافظ أسوان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التدخل حيث أفاد بأنه تم التدخل من خلال فرق الصيانة التابعة للشركة ، والتى قامت بأعمال الصيانة والشفط للمياه ، كما أنه سيتم إدراج خط الصرف الصحى فى المنطقة ضمن خطة الإحلال والتجديد ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأعمال الردم والتسوية من خلال معدات الوحدة المحلية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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