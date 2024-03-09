بالإنفوجراف| التضامن في أسبوع.. تمكين المرأة بالمنيا و"مودة" بالمحافظات الحدودية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من الأول من مارس 1 إلى 7 مارس 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 1مارس :

- وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير عام "الفاو" ومحافظ المنيا يتفقدون مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين النساء الريفيات بمحافظة المنيا والمشروع يستهدف تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة 3000 سيدة ريفية وأسرهم ومجتمعاتهم في 10 قري.



- تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.. انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر من الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بشرم الشيخ والملتقى يناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل نمو اقتصادي مستدام.

- بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ومؤسسة راعي مصر.. تنفيذ 16 قافلة طبية خلال شهر فبراير استفاد من خدماتها 4281 مواطنا.

السبت 2مارس:

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يطلق مبادرة جديدة تستهدف أبناء المناطق الحدودية لحرص الوزارة على تحقيق دمج لمختلف الفئات والمناطق الجغرافية بمختلف التدخلات والبرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

- ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المصرية - القطرية المشتركة في الدوحة.. وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية بين الوزارتين للتعاون في قطاعات ذوي الإعاقة والطفولة ورعاية كبار السن ووضع آليات تحفيز للأسر المنتجة

- وفد من المملكة العربية السعودية يزور مقر "بيت التطوع " لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة القاهرة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في استثمار طاقات الشباب في برامج التوعية بأضرار المخدرات

الأحد 3 مارس:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية "مؤسسة فاهم" بمائة نشاط في ملف الصحة النفسية لعام 2023-2024 وتؤكد أن مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي حققت وثبات سريعة في محطات رسالتها، بطرقها أبواب كثيرة، وتعاونها مع مؤسسات متنوعة.

- نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.. وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح منتدى قمة المرأة المصرية تحت عنوان "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة" وتصرح بأن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بقوة بحقوق المرأة المصرية وبصفة خاصة في المناطق الريفية ومن هن أولى بالرعاية.

- جهود مكثفة للهلال الأحمر المصرى بالتنسيق والشراكة مع نظيره الفلسطيني لتوفير وتوزيع الاحتياجات الاساسية والملحة على النازحين المتواجدين بمنطقة المواصي جنوب غرب خان يونس

الإثنين 4 مارس:

- دولة رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة توفير الخدمات المختلفة بمشروعات الإسكان بديل العشوائيات على مستوى الجمهورية.. والقباج تستعرض تدخلات الوزارة الاجتماعية والاقتصادية والتوعوية الموجهة لسكان هذه المناطق

- الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي تشارك في أعمال الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض، والاتفاق على تفعيل المذكرة الموقعة بين مصر والسعودية في مجال الشئون الاجتماعية عام ٢٠١٠.

- الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية بالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة ترفيهية للأطفال بمحور صلاح الدين على الشريط الحدودي للتخفيف من وطأة الأحداث على الأطفال.

- منتجات ديارنا والقطاع التعاونى تشارك بنجاح في فعاليات كعرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 المقام في الفترة من 29 فبراير إلى 9 مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر وإقبال واسع على المنتجات.

الثلاثاء 5مارس:

- القباج: برنامج مستورة ينجح في تقديم التمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، لإنشاء مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 560 مليون جنيه والمشروعات تتنوع بين الإنتاجي والتجاري والخدمي في اطار التمكين الاقتصادي للمرأة

- وحدات التضامن بالجامعات تنظم حملات لمكافحة التنمر وإدارة الضغوط النقسية لدى الطلاب وورش لتنمية المهارات الحرفية ضمن فعاليات مبادرة الطالب المنتج

- برنامج وعي للتنمية المجتمعية بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية وبدعم من برنامج الأغذية العالمي يدشن أولى برامجه التدريبية للرائدات الجدد والبداية بمحافظة الأقصر على أهمية الألف يوم الاولى في حياة الطفل والتغذية السليمة للسيدة الحامل

- مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد تفتتح أعمال إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا لدعم وتطوير القرى الأشد احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

- مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة تشارك بمعرض أسر منتجة على هامش فعاليات مهرجان التمور في نسخته الرابعة.



الأربعاء 6 مارس:



- وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق قوافل الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية لجمعية "حنان الدنيا" من منطقة الأسمرات بحضور محافظ القاهرة ورجل الأعمال الكويتي محمد الكندري الرئيس الشرفي لجمعية حنان الدنيا.

- والقباج تشهد توقيع عقود شراكة بين صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة في احتفالية "خطوة جديدة من العطاء"



- برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة.. اللجنة العليا للأسر البديلة تعقد اجتماعها لاستعراض مقترح التقييم الخاص بمنح الأسر الوصاية على الأطفال وبحث عدد من الاستفسارات والطلبات الخاصة بالأسر الراغبة في الكفالة

- للمرة الأولى.. انطلاق معرض ديارنا للصناعات اليدوية والتراثية فى ضيافة شركة بترول خليج السويس بمشاركة 16 عارضاً تزامنا مع احتفالات يوم المرأة العالمي وبدعم قطاع أنشطة المسئولية المجتمعية بالشركة

- وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الإنتاجي يطلقان سلسلة دورات تدريبية تطويرا لمهارات العمل الإداري والمحاسبي للتعاونيات الإنتاجية

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ورشة عمل لعرض نتائج تقرير المرصد الاجتماعي حول "التطوع في المجتمع المصري" والورشة توصى بالتأكيد على أهمية دور المؤسسات التعليمية والإعلام في نشر الوعى بأهمية التطوع

الخميس 7 مارس

- نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء القباج تشهد افتتاح مستشفى حروق أهل مصر وتؤكد أن الدولة المصرية تدرك ضرورة تبني نهج شامل لتعزيز الوقاية من إصابات الحروق والاستجابة الفورية وتوفير إعادة التاهيل النفسى والتوعية بأساليب الوقاية

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا.. وتوقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل زيارات الشباب المتطوعين

- القباج تشهد افتتاح البرنامج الموسع لتدريب الرائدات الاجتماعيات لتسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي.. وتؤكد ان القيادة السياسية أولت ملف الاستثمار في البشر أهمية وأن الحماية الاجتماعية لها شق تمكين اقتصادي

- التضامن الاجتماعي تطلق كتاب "١٠٠ فيلم تضامن" في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والكتاب يسلط الضوء على أهم القضايا المجتمعية التي واجهتها الوزارة

- حملة هنوصلك تواصل فعاليتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التاهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى وتنفذ 1384 حملة على مستوى القرى والمراكز والمحافظات باستهداف 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل اعلى مستوى الجمهوية

- الهلال الأحمر المصرى يعمل على مدار الساعة، لتجهيز "المطبخ الإنساني" لفتح أبوابه وبدء التشغيل لتوفير 30 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر النازحة بقطاع غزة

- وزارة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة العمر الذهبي بمشاركة محافظات المنوفية كفر الشيخ البحيرة الإسكندرية وبمشاركة 200 مسن ومسنة

- البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة التدريبات التفاعلية الدامجة ويدرب خلال الاسبوع الاول 587 شاب منهم 246 من ذوى الإعاقة على مستوى 11 محافظة، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي



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