يوم الشهيد| برلماني: الشعب لن ينسى أبطالنا الذين ارتقوا من أجل الوطن

تقدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد.

وقال حمزة، في بيان له اليوم، إن الشعب المصري لن ينسى شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن، وإن الاحتفال بيوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر وقياداتها بأولادها ويمثل أسمى معاني العطاء والوفاء، مؤكدا أننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة معنى النضال من أجل الوطن.

وأشاد النائب محمد حمزة، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وتقديره لتحمل المصريين لظروف عصيبة.

وثمن الجهود والتضحيات التي تقوم بها من خلال عملياتها الشاملة على أرض سيناء فى سبيل حماية الوطن من شرور الإرهاب الغاشم، ولكي يظل شعب مصر العظيم في أمن وأمان واستقرار، داعياً المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل مكروهٍ وسوء وأن يُنعم على شعب مصر العظيم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وتحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد، وذلك إحياء لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، خلال حرب الاستنزاف، ويوم الشهيد الذي نحييه اليوم، ليس مناسبة لتجديد الأحزان، وإنما لتكريم الأبناء المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد دون انتظار لمقابل أو عائد، حيث قدموا تضحيات جسيمة لا يدرك حجمها وأثارها الهائل ، كل مصري وطني مخلص، وخاصة من قدموا لمصر شهداء ومصابين، ليستمر الوطن نابضا بالحياة، ومثمرا بالخير والسلام والنماء للمواطنين كافة ومن أجل حياة أفضل .