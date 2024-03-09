رمضان في المطرية شكل تاني.. الرسومات تزين الشوارع استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم|صور

رصدت عدسة "صدي البلد " شوارع عزبة حمادة بالمطرية، حيث تزيين شوارع المطرية برسومات جرافيك تزين الشوارع وترسم البسمة على الوج، يشارك الأهالى في الحدث الذي ينتظرونه عامًا تلو الآخر، فتجد كافة شباب حي المطرية يد واحدة، منهم من يربط الأوراق الملونة بالحبال، ومنهم من يقوم بتزيين الحوائط بالرسومات.

منذ عام 2013 وللسنة العاشرة على التوالي، ويحرص سكان عزبة حمادة بحي المطرية على تجهيز مائدة للإفطار، تحت عنوان "لمة العيلة الكبيرة" وسط أجواء تسودها المحبة والخير، تمتلئ بها القلوب وتظهر البهجة على وجوه المشاركين، يتجمع الكبير والصغير والنساء والبنات جميعهم حول إفطار جماعي منتصف شهر رمضان الكريم كل عام، تسع المائدة ما يقرب من 4 آلاف فرد يفترشون جميعهم الشوارع الضيقة بالموائد بعد أن قاموا بتنظيفها وتزيينها وتعليق الإضاءات التي تملأ وجهات البيوت، والرسم على جدرانها بالشخصيات الرمضانية التي تعبرعن الثقافة الرمضانية من شخصيات كرتونية، ومنشدين ارتبطت أصواتهم بالليالي الرمضانية في أذهاننا، وكلمات الأغاني الشهيرة، وهو ما يجعلها تكتسب طابع خاص يختلف عن نظيره.



قال محمد محسن لـ"صدى البلد" أحد سكان عزبة حمادة يبلغ من العمر 60 عامًا، الشباب بدأوا الفكرة منذ 10 سنوات، حيث كانت مائدة صغيرة تجمع بعض العائلات والشباب والأطفال إلى أن بدأت المائدة تكبر وتتسع في كل عام أضعاف العام السابق، حتى بلغت شكلها الحالي بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ الجميع يتحدثون عنها، مشيرا إلى أن الجميع كبير وصغير يعمل منذ اليوم الأول.



فيما يختلف الأمر داخل البيوت حيث تكون الاستعدادات من نوع آخر، تبدأ السيدات كل عام قبل بدء رمضان بعدة أيام بشراء الكثير من الخضراوات ومستلزمات المطبخ استعدادًا لمشاركتهن في الإفطار، تتابع أم محمد، في دي السنة العاشرة على لمة العيلة الكبيرة، اليوم اللي بنستناه من السنة للسنة كلنا، تقوم أم أمجد بجمع السيدات في بيتها يوم التحضيرات النهائية وتأتي كل سيدة ومعها أدواتها التي تحتاجها لطهي الصنف الذي سوف تقوم بإعداده وتقديمه، حيث تتفق كل منهم على تقديم طبق مختلف كل عام يقمن بتجهيزه منذ الصباح الباكر نظرًا للكميات الكبيرة التي تحتاج لوقت طويل حتى تكفي لإطعام الجميع.

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