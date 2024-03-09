الرجال الناجون من الموت إما في المنفى أو السجن .. الروسيات يقدن المعارضة ضد بوتين| تفاصيل ثورة هن السوفيتية

بعد ثلاثة أيام من انتشار أنباء وفاة المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني بعد دخول سجنه بشكل مفاجئ، أعلنت زوجته يوليا أنها ستتولى قضيته، وحثت في مقطع فيديو على موقع يوتيوب: "نحن بحاجة إلى تشكيل قبضة واحدة قوية واستخدامها لضرب هذا النظام المجنون"، فبعد سنوات من تقديم نفسها على أنها ربة منزل غير مهتمة بالعمل السياسي، كان تحول زوجة نافالنايا مثيرا، وإن لم يكن حدثا معزولا، فمن المؤكد أن فلاديمير بوتين سيعاد انتخابه الأسبوع المقبل، ولكن، تبين أن محاولة الكرملين للقضاء على الانتقادات في الداخل، لم تنجح تماما.

وما كان ينبغي أن يكون أرضًا محروقة، أصبح بدلاً من ذلك أرضًا خصبة للمبتدئين لمواجهة تحدي المعارضة، وعلى وجه الخصوص، في الثقافة العسكرية المبنية على النظام الأبوي، أصبحت المعارضة الجديدة مكونة بشكل متزايد من النساء، وذلك في ظل فراغ الساحة السياسية في روسيا، وحالة الخوف التي زرعها بوتين داخل المجتمع السوفيتي.

فراغ سلطة المعارضة .. وهن يملأن الساحة الخالية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فبعد وفاة نافالني المفاجئة الشهر الماضي في مستعمرة جزائية شمال الدائرة القطبية الشمالية، أصبح جميع السياسيين المعارضين المخضرمين المتبقين في روسيا في المنفى أو السجن أو يواجهون اتهامات، وإدراكاً لهذه الحقيقة، تقدمت يكاترينا دونتسوفا، وهي أم عازبة لثلاثة أطفال وصحفية سابقة، في نوفمبر الماضي لخوض الانتخابات ضد بوتين ببطاقة مناهضة للحرب.

وقالت دونتسوفا لصحيفة بوليتيكو في محادثة هاتفية من موسكو: "كان على شخص ما أن يفعل ذلك"، وبين عشية وضحاها، أصبحت نجمة سياسية، وبنفس السرعة تقريباً، قامت السلطات الانتخابية بإبطال أهليتها، وسُمح لبوريس ناديجدين، وهو مرشح آخر مناهض للحرب ـ لكنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع حاشية بوتين ـ بالانتقال إلى المرحلة التالية من الانتخابات، وذكرت دونتسوفا: "ربما كانوا يعتقدون: لسنا بحاجة إلى نوع من سفياتلانا تسيخانوسكايا، فمن الأفضل أن نبقيها على مسافة ذراع"، وكانت تشير إلى المعارضة البيلاروسية التي أصبحت وجه الاحتجاج الشعبي ضد إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو المزورة في عام 2020، وقد تم استبعاد ناديجدين أيضًا في النهاية.

ولكن ليس قبل ذلك، وبمباركة دونتسوفا، خرج الروس بأعداد كبيرة إلى مكاتب حملتها في جميع أنحاء البلاد وخارجها لإظهار الدعم، وكان هذا أول عرض علني للمشاعر المناهضة للكرملين منذ أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق مباشرة، ومقدمة للإقبال الكبير على جنازة نافالني في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت دونتسوفا: "الناس يستجدون عملياً: أعطونا شيئاً لنفعله"، وأضافت أنها ستواصل عملها السياسي.

المعارضة الوطنية

ولولا حرب أوكرانيا، لربما ظلت ماريا أندرييفا طبيبة أطفال متزوجة وسعيدة وأم شابة وليس لديها أي اهتمام بالسياسة، واليوم، أصبحت السيدة الأولى في حركة احتجاجية صغيرة ولكن قوية ضمت زوجات الجنود وأقاربهم، وقالت أندرييفا لصحيفة بوليتيكو: "الظروف لم تترك لي أي خيار"، ففي البداية، طالبت النساء ببساطة بعودة أزواجهن، الذين تم تجنيدهم كجزء من تعبئة بوتين في عام 2022، وأصبحت النساء صريحات بشكل متزايد في انتقادهن للكرملين مع استمرار الحرب، وفي طقوس مشحونة بالرمزية، يضعون أزهار القرنفل الحمراء على قبر الجندي المجهول عند أسوار الكرملين كل يوم سبت، وتحيط وجوههم بأغطية الرأس البيضاء.

"نحن لسنا مستعدين لقبول إذلال رجالنا!".. هكذا كتبت أندرييفا في واحدة من سلسلة رسائل مزينة بعلامات التعجب، وباعتبارهن حاملات أطفال وزوجات مخلصات، فإن النساء لا يتناسبن مع الصورة الكاريكاتورية التي تصورها وسائل الإعلام الحكومية عن الخونة، ويجسدن العديد من القيم المحافظة التي يعلنها الكرملين نفسه، ومن الصعب أيضًا تصويرهم على أنهم ليبراليون وعملاء للغرب، على الرغم من أن بعض الدعاة حاولوا ذلك، وتتناقض الاحتجاجات مع رواية بوتين عن الدعم الإجماعي للحرب، وتشير إلى استياء واسع النطاق أكثر مما يريد التلفزيون الحكومي الروسي أن يصدقه مشاهدوه، في الغالب، تحاول وسائل الإعلام الحكومية طمس قصتهم مع نساء أخريات يعلنن نفس الولاء للكرملين مثل أزواجهن.

الحرب بدأت في الداخل"

وبالنسبة للناشطات النسويات في روسيا، وبعد سنوات من الشعور بأنهن غير مسموعات، فإن تسييس المرأة الروسية يثير الأمل والإحباط، وتقول الناشطة فيكتوريا بريفالوفا لصحيفة بوليتيكو: "ما يحدث في أوكرانيا لم يأت من فراغ، بل هو جزء من مشكلة نظامية"، وقالت إن عقوداً من العنف ضد المرأة ظلت دون عقاب في روسيا أدت إلى أن يصبح العنف هو القاعدة: "بدأت الحرب في الداخل".

وبريفالوفا عضو نشط في قناة المقاومة النسوية المناهضة للحرب على Telegram، وتم إطلاق المجموعة بعد يوم واحد من إعلان بوتين غزوه، وأصبحت مصدرًا رئيسيًا للروس المناهضين للحرب، حيث شجعت النشاط من خلال فن الاحتجاج، وهذا لا يخلو من المخاطر، كما تظهر حالة الناشطة النسوية والفنانة ألكسندرا سكوشيلينكو، حيث حُكم عليها بالسجن سبع سنوات لاستبدالها بطاقات الأسعار في السوبر ماركت برسائل مناهضة للحرب، كما تم تصنيف المجموعة النسوية المناهضة للحرب على أنها "عميل أجنبي"، وهي تسمية موصومة تعود إلى الحقبة السوفيتية وتنطوي على زيادة الرقابة الحكومية، ومن المرجح أن تزداد الضغوط، حيث تحاول السلطات إظهار أنها غافلة عن النوع الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بالمعارضة.

السلطة تدرك خطرهن

ويبدوا أن السلطة تدرك خطرهن، ففي أبريل من العام الماضي، اقترح المشرع الروسي أوليغ ماتفيتشيف حظر الحركة النسوية باعتبارها "أيديولوجية متطرفة"، وهي التسمية التي تم تطبيقها مؤخرًا على ما وصفته السلطات بـ "حركة المثليين"، وقالت بريفالوفا: "من الواضح أن السلطات تنظر إلى النساء باعتبارهن تهديداً وتشعر بقوتهن، لكن لا أحد يفهم كيفية احتوائهن"، ومع ارتفاع عدد القتلى وعودة الجنود الروس من الخطوط الأمامية، فإنهم يجلبون معهم أهوال الحرب إلى وطنهم، وبالفعل، هناك عشرات التقارير في وسائل الإعلام المحلية عن قيام القوات العائدة بشن عمليات الحرق العمد والنهب والاعتداء والقتل.

وتتمتع المرأة الروسية بإرث طويل في مقاومة قيادتها المتعطشة للحرب، وفي العهد السوفييتي، لعبت النساء دورًا فعالًا في الضغط من أجل حقوق المجندين في أفغانستان وفضح المضايقات في الجيش، وخلال حرب الشيشان الأولى في عام 1994، كانت الاحتجاجات العامة التي قامت بها النساء الشيشانيات وأمهات الجنود الروس عاملاً رئيسياً في الضغط على الكرملين لإنهاء القتال.