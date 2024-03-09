عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الرجال الناجون من الموت إما في المنفى أو السجن .. الروسيات يقدن المعارضة ضد بوتين| تفاصيل ثورة هن السوفيتية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد ثلاثة أيام من انتشار أنباء وفاة المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني بعد دخول سجنه بشكل مفاجئ، أعلنت زوجته يوليا أنها ستتولى قضيته، وحثت في مقطع فيديو على موقع يوتيوب: "نحن بحاجة إلى تشكيل قبضة واحدة قوية واستخدامها لضرب هذا النظام المجنون"، فبعد سنوات من تقديم نفسها على أنها ربة منزل غير مهتمة بالعمل السياسي، كان تحول زوجة نافالنايا مثيرا، وإن لم يكن حدثا معزولا، فمن المؤكد أن فلاديمير بوتين سيعاد انتخابه الأسبوع المقبل، ولكن، تبين أن محاولة الكرملين للقضاء على الانتقادات في الداخل، لم تنجح تماما.

وما كان ينبغي أن يكون أرضًا محروقة، أصبح بدلاً من ذلك أرضًا خصبة للمبتدئين لمواجهة تحدي المعارضة، وعلى وجه الخصوص، في الثقافة العسكرية المبنية على النظام الأبوي، أصبحت المعارضة الجديدة مكونة بشكل متزايد من النساء، وذلك في ظل فراغ الساحة السياسية في روسيا، وحالة الخوف التي زرعها بوتين داخل المجتمع السوفيتي.

فراغ سلطة المعارضة .. وهن يملأن الساحة الخالية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فبعد وفاة نافالني المفاجئة الشهر الماضي في مستعمرة جزائية شمال الدائرة القطبية الشمالية، أصبح جميع السياسيين المعارضين المخضرمين المتبقين في روسيا في المنفى أو السجن أو يواجهون اتهامات، وإدراكاً لهذه الحقيقة، تقدمت يكاترينا دونتسوفا، وهي أم عازبة لثلاثة أطفال وصحفية سابقة، في نوفمبر الماضي لخوض الانتخابات ضد بوتين ببطاقة مناهضة للحرب.

وقالت دونتسوفا لصحيفة بوليتيكو في محادثة هاتفية من موسكو: "كان على شخص ما أن يفعل ذلك"، وبين عشية وضحاها، أصبحت نجمة سياسية، وبنفس السرعة تقريباً، قامت السلطات الانتخابية بإبطال أهليتها، وسُمح لبوريس ناديجدين، وهو مرشح آخر مناهض للحرب ـ لكنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع حاشية بوتين ـ بالانتقال إلى المرحلة التالية من الانتخابات، وذكرت دونتسوفا: "ربما كانوا يعتقدون: لسنا بحاجة إلى نوع من سفياتلانا تسيخانوسكايا، فمن الأفضل أن نبقيها على مسافة ذراع"، وكانت تشير إلى المعارضة البيلاروسية التي أصبحت وجه الاحتجاج الشعبي ضد إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو المزورة في عام 2020، وقد تم استبعاد ناديجدين أيضًا في النهاية.

ولكن ليس قبل ذلك، وبمباركة دونتسوفا، خرج الروس بأعداد كبيرة إلى مكاتب حملتها في جميع أنحاء البلاد وخارجها لإظهار الدعم، وكان هذا أول عرض علني للمشاعر المناهضة للكرملين منذ أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق مباشرة، ومقدمة للإقبال الكبير على جنازة نافالني في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت دونتسوفا: "الناس يستجدون عملياً: أعطونا شيئاً لنفعله"، وأضافت أنها ستواصل عملها السياسي.

 

المعارضة الوطنية

ولولا حرب أوكرانيا، لربما ظلت ماريا أندرييفا طبيبة أطفال متزوجة وسعيدة وأم شابة وليس لديها أي اهتمام بالسياسة، واليوم، أصبحت السيدة الأولى في حركة احتجاجية صغيرة ولكن قوية ضمت زوجات الجنود وأقاربهم، وقالت أندرييفا لصحيفة بوليتيكو: "الظروف لم تترك لي أي خيار"، ففي البداية، طالبت النساء ببساطة بعودة أزواجهن، الذين تم تجنيدهم كجزء من تعبئة بوتين في عام 2022، وأصبحت النساء صريحات بشكل متزايد في انتقادهن للكرملين مع استمرار الحرب، وفي طقوس مشحونة بالرمزية، يضعون أزهار القرنفل الحمراء على قبر الجندي المجهول عند أسوار الكرملين كل يوم سبت، وتحيط وجوههم بأغطية الرأس البيضاء.

"نحن لسنا مستعدين لقبول إذلال رجالنا!".. هكذا كتبت أندرييفا في واحدة من سلسلة رسائل مزينة بعلامات التعجب، وباعتبارهن حاملات أطفال وزوجات مخلصات، فإن النساء لا يتناسبن مع الصورة الكاريكاتورية التي تصورها وسائل الإعلام الحكومية عن الخونة، ويجسدن العديد من القيم المحافظة التي يعلنها الكرملين نفسه، ومن الصعب أيضًا تصويرهم على أنهم ليبراليون وعملاء للغرب، على الرغم من أن بعض الدعاة حاولوا ذلك، وتتناقض الاحتجاجات مع رواية بوتين عن الدعم الإجماعي للحرب، وتشير إلى استياء واسع النطاق أكثر مما يريد التلفزيون الحكومي الروسي أن يصدقه مشاهدوه، في الغالب، تحاول وسائل الإعلام الحكومية طمس قصتهم مع نساء أخريات يعلنن نفس الولاء للكرملين مثل أزواجهن.

الحرب بدأت في الداخل"

وبالنسبة للناشطات النسويات في روسيا، وبعد سنوات من الشعور بأنهن غير مسموعات، فإن تسييس المرأة الروسية يثير الأمل والإحباط، وتقول الناشطة فيكتوريا بريفالوفا لصحيفة بوليتيكو: "ما يحدث في أوكرانيا لم يأت من فراغ، بل هو جزء من مشكلة نظامية"، وقالت إن عقوداً من العنف ضد المرأة ظلت دون عقاب في روسيا أدت إلى أن يصبح العنف هو القاعدة: "بدأت الحرب في الداخل".

وبريفالوفا عضو نشط في قناة المقاومة النسوية المناهضة للحرب على Telegram، وتم إطلاق المجموعة بعد يوم واحد من إعلان بوتين غزوه، وأصبحت مصدرًا رئيسيًا للروس المناهضين للحرب، حيث شجعت النشاط من خلال فن الاحتجاج، وهذا لا يخلو من المخاطر، كما تظهر حالة الناشطة النسوية والفنانة ألكسندرا سكوشيلينكو، حيث حُكم عليها بالسجن سبع سنوات لاستبدالها بطاقات الأسعار في السوبر ماركت برسائل مناهضة للحرب، كما تم تصنيف المجموعة النسوية المناهضة للحرب على أنها "عميل أجنبي"، وهي تسمية موصومة تعود إلى الحقبة السوفيتية وتنطوي على زيادة الرقابة الحكومية، ومن المرجح أن تزداد الضغوط، حيث تحاول السلطات إظهار أنها غافلة عن النوع الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بالمعارضة. 

 

السلطة تدرك خطرهن

ويبدوا أن السلطة تدرك خطرهن، ففي أبريل من العام الماضي، اقترح المشرع الروسي أوليغ ماتفيتشيف حظر الحركة النسوية باعتبارها "أيديولوجية متطرفة"، وهي التسمية التي تم تطبيقها مؤخرًا على ما وصفته السلطات بـ "حركة المثليين"، وقالت بريفالوفا: "من الواضح أن السلطات تنظر إلى النساء باعتبارهن تهديداً وتشعر بقوتهن، لكن لا أحد يفهم كيفية احتوائهن"، ومع ارتفاع عدد القتلى وعودة الجنود الروس من الخطوط الأمامية، فإنهم يجلبون معهم أهوال الحرب إلى وطنهم، وبالفعل، هناك عشرات التقارير في وسائل الإعلام المحلية عن قيام القوات العائدة بشن عمليات الحرق العمد والنهب والاعتداء والقتل.

وتتمتع المرأة الروسية بإرث طويل في مقاومة قيادتها المتعطشة للحرب، وفي العهد السوفييتي، لعبت النساء دورًا فعالًا في الضغط من أجل حقوق المجندين في أفغانستان وفضح المضايقات في الجيش، وخلال حرب الشيشان الأولى في عام 1994، كانت الاحتجاجات العامة التي قامت بها النساء الشيشانيات وأمهات الجنود الروس عاملاً رئيسياً في الضغط على الكرملين لإنهاء القتال. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعة خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

شعبة الدخان تزف بشرى سارة لملايين المصرين بشأن أسعار السجائر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

مرشح رسمي بانتخابات الرئاسة.. لتلك الأسباب أصبح نائب ترامب ملفا ساخنا بأمريكا وداخل الحزب الجمهوري| من يقود حركة MAGA؟

فضيحة الـ"نيويروك تايمز" تتفاقم.. انقسامات بين صحفي الجريدة الأمريكية تضرب غرفة الأخبار بعد فبركة الـ"الاعتداءات الأخلاقية" بـ طوفان الأقصى

بايدن ميكس.. القنابل الأمريكية سلاح تل أبيب لقصف غزة وطائراتها تلقى مساعدات إنسانية على الضحايا| صحيفة أمريكية تكشف سر تناقض البيت الأبيض

هل جواز سفرك جاهز؟.. تلك المدن الأمريكية ستدفع لك ما يصل إلى 15000 دولار للانتقال إليها| لكل مدينة شروطها الخاصة

الهدف هو الاستغناء عن الأسلحة الأمريكية.. أوروبا تعلن عن البدء بتشغيل آلة حرب واستراتيجية صناعية دفاعية قيمة 1.5 مليار يورو

كارثة صحية تتفشى ومليون إصابة بأول شهرين من 2024.. حمى الضنك تجتاح البرازيل وإعلان حالة الطوارئ| كلمة السر بعوضة الزاعجة المصرية

الدب الروسي لا يقبل بالخيانة ولا يتهاون مع خصومه.. الوفيات الغامضة بين منتقدي بوتين مسلسل ومستمر ومثير للقلق

هكذا تنظر واشنطن لجارتها المزعجة.. 5 قضايا رئيسية على المحك للأمريكان في الانتخابات المكسيكية المقبلة عام 2024

ترشيحاتنا

هل استعددت لاستقبال رمضان؟.. 11 مارس موعد غرة الشهر

آليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية .. وقرارات مهمة بشأن كليات الطب

لميس الحديدى لجمهور الأبيض: بلاش دور الضحية.. الزمالك لم يستحق الفوز

بعـد الحكم على شيرين عبدالوهاب|محامي المنتج محمد الشاعر: «مستمرون في البحث عن حقوقنا»

دعاء خواتيم شهر شعبان.. استعد للصيام والقيام والصلاة والذكر والاستغفار

غارات روسية على مواقع لقوات أوكرانية في سيفيرودونيتسك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكرًا لكم .. هيفاء وهبي توجّه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة|شاهد

سر المحلات اتكشف.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة بالظبط

كيف تحمى نفسك من سرطان الجلد

مسلسلات رمضان 2024| صدقي صخر يعلن انتهاء تصوير «كامل العدد بلس1»

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب أخره"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ