تظاهرات في تل أبيب احتجاجا على حكومة نتنياهو والمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين

نظم أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، مظاهرات عدة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

تأتي هذه المظاهرات في أنحاء مختلفة من إسرائيل، للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين، وقبول عقد صفقة مع حركة حماس.

وتنطلق المظاهرة الرئيسية من "ساحة المختطفين" في تل أبيب، فيما ستخرج مظاهرات أخرى بالمدينة ضد حكومة نتنياهو. بحسب ما أوردت صحيفة هآرتس.

وخلال الأسابيع الأخيرة، لم تسمح الشرطة للمتظاهرين بإغلاق تقاطع كابلان في تل أبيب، ونتيجة لذلك، تم القبض على العديد من المتظاهرين أو احتجازهم بتهم محاولة إغلاق التقاطع.