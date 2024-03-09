تريزيجيه يسجل ويصنع| طرابزون سبور يفوز بخماسية على فاتح قرا جمرك بالدوري التركي

نجح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، في قيادة فريقه طرابزون سبور، لفوز عريض على حساب فاتح قرا جمرك، بنتيجة 5-1 مساء اليوم السبت بالجولة 29 للدوري التركي.

سجل تريزيجيه هدفا في الدقيقة 70 كما صنع هدفين لصالح زميليه نيكولاس بيبي وأوموت بوزوك في الدقيقتين 76 و90.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 7 أهداف بالدوري التركي هذا الموسم، كما أنه أحرز هدفه التاسع في مختلف البطولات.

وخاض الجزائري سفيان فيجولي المباراة أساسيا في صفوف قرا جمرك وتم تبديله في الدقيقة 59.

ترتيب طرابزون في الدوري

وتقدم طرابزون إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة، خلف جالطة سراي المتصدر برصيد 78 نقطة، وفنربخشة صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

وتوقف رصيد قرا جمرك عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.