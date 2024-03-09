عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: خلاف بايدن ونتنياهو يضع تل أبيب في حرج ويضر بالمساعدات العسكرية

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

ذكرت تقديرات إسرائيلية، اليوم السبت، أن الأزمة مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعاظم وقد تؤثر على المساعدات الأمريكية لتل أبيب.

وأوضحت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الأزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والإدارة الأمريكية تتعاظم، حيث نقلت عن مسؤولين أمنيين بارزين تحذيرهم نتنياهو من خوف حقيقي من الإضرار بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك تقديرات إسرائيلية تقضي بوجود تخوف أمني حقيقي من الإضرار بالمساعدات العسكرية والأمنية لأمريكا بشأن إسرائيل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية الداخلية.

وأشارت القناة إلى أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، قد التقت قبل أيام، ببيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، خلال زيارته إلى واشنطن، وشددت على التزام إدارة بايدن بأمن إسرائيل، وإدانتها لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

دور بايدن المزدوج في حرب غزة: تقديم المساعدات والسلاح

مهاجمًا الاحتلال.. بيرني ساندرز ينتقد بايدن بسبب تعامله السخيف مع إسرائيل

بايدن: فرص التوصل إلى اتفاق قبل رمضان منخفضة

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن "فرص التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان منخفضة"، وذلك في الوقت الذي أجرى بيرنز مباحثات سرية في القاهرة حول الشأن نفسه، وهو الأمر نفسه الذي أجراه في العاصمة القطرية، الدوحة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، عبر بايدن في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة، عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية خلال رمضان ما لم يتم التوصل لهدنة.

وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها "ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل"، فيما أكدت حماس أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب".

واتهمت إسرائيل بـ"التهرب" من هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا، والإفراج عن جميع المحتجزين.

التقى مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز مع ديفيد بارنيا، مدير وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد، في الأردن يوم الجمعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، نيابة عن الموساد إن الاجتماع كان “جزءا من الجهود المستمرة للترويج لاتفاق آخر لإعادة الرهائن”. 

وأضافت إنها لا تزال تعمل مع الوسطاء لكنها ألقت باللوم مرة أخرى على حماس في عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق.

وسافر بيرنز إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع وتوقف أيضا في مصر وقطر، حيث تحاول الولايات المتحدة مساعدة الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بحلول بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل.

الادارة الامريكية جو بايدن تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعه خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

شعبة الدخان تزف بشرى سارة لملايين المصرين بشأن أسعار السجائر| تفاصيل

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

موضوعات متعلقة

غارات روسية على مواقع لقوات أوكرانية في سيفيرودونيتسك

الولايات المتحدة: أسقطنا 28 طائرة بدون طيار تابعة لجماعة الحوثي

حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي

القيادة المركزية الأمريكية تعلن خامس عملية إنزال للمساعدات على غزة

رئيس وزراء إسبانيا: سنقترح على البرلمان التصويت للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول 2027

استقالة ثاني أعلى مسؤول في مفوضية الانتخابات الهندية بشكل مفاجئ

الموساد: حماس تتظاهر بعدم اهتمامها بصفقة تبادل الأسرى وتسعي لإحراق المنطقة

السودان .. قوات الدعم السريع ترحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية في رمضان

ترشيحاتنا

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تفوز على نساء العالم في مسابقة كبري بالهند|فيديو

رئيس بنك مصر : انتعاش تحويلات المصريين بالخارج مجددا بعد قرارات المركزي

لميس الحديدي : تحرير سعر الصرف بداية الإصلاح الاقتصادى

جمعتا 9 ملايين جنيه عن طريق المحافظ الإلكترونية.. فتاتان تواجهان الحبس 6 أشهر

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

أبو العينين : مشروع قانون المالية العامة الموحد يضع قاعدة بيانات لحجم الديون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

شكرًا لكم .. هيفاء وهبي توجّه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة|شاهد

سر المحلات اتكشف.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة بالظبط

كيف تحمى نفسك من سرطان الجلد

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ