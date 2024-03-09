إعلام إسرائيلي: خلاف بايدن ونتنياهو يضع تل أبيب في حرج ويضر بالمساعدات العسكرية

ذكرت تقديرات إسرائيلية، اليوم السبت، أن الأزمة مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعاظم وقد تؤثر على المساعدات الأمريكية لتل أبيب.

وأوضحت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الأزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والإدارة الأمريكية تتعاظم، حيث نقلت عن مسؤولين أمنيين بارزين تحذيرهم نتنياهو من خوف حقيقي من الإضرار بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك تقديرات إسرائيلية تقضي بوجود تخوف أمني حقيقي من الإضرار بالمساعدات العسكرية والأمنية لأمريكا بشأن إسرائيل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية الداخلية.

وأشارت القناة إلى أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، قد التقت قبل أيام، ببيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، خلال زيارته إلى واشنطن، وشددت على التزام إدارة بايدن بأمن إسرائيل، وإدانتها لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

بايدن: فرص التوصل إلى اتفاق قبل رمضان منخفضة

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن "فرص التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان منخفضة"، وذلك في الوقت الذي أجرى بيرنز مباحثات سرية في القاهرة حول الشأن نفسه، وهو الأمر نفسه الذي أجراه في العاصمة القطرية، الدوحة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، عبر بايدن في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة، عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية خلال رمضان ما لم يتم التوصل لهدنة.

وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها "ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل"، فيما أكدت حماس أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب".

واتهمت إسرائيل بـ"التهرب" من هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا، والإفراج عن جميع المحتجزين.

التقى مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز مع ديفيد بارنيا، مدير وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد، في الأردن يوم الجمعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، نيابة عن الموساد إن الاجتماع كان “جزءا من الجهود المستمرة للترويج لاتفاق آخر لإعادة الرهائن”.

وأضافت إنها لا تزال تعمل مع الوسطاء لكنها ألقت باللوم مرة أخرى على حماس في عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق.

وسافر بيرنز إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع وتوقف أيضا في مصر وقطر، حيث تحاول الولايات المتحدة مساعدة الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بحلول بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل.