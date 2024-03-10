الولايات المتحدة تحث اليابان وهولندا تشديد القيود على تصدير الرقائق للصين

كشفت تقارير أن الولايات المتحدة تضغط على اليابان وهولندا لتوسيع قيودهما على الصادرات الخاصة بالرقائق وأشباه الموصلات إلى الصين.

وفرضت الولايات المتحدة قيودًا شاملة على الصادرات الخاصة بها في أكتوبر 2022 للحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات التي يُنظر إليها على أنها أساسية لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة، فضلاً عن الأسلحة عالية التقنية.

وبحسب Nikkei Asia فإن طوكيو تقول إنه لا توجد تدابير مخطط لها فيما يتعلق بالتكنولوجيا العامة ذات المستوي غير المتطور.

وحذت اليابان وهولندا حذو الولايات المتحدة العام الماضي بناء على طلب من واشنطن، لكن الشحنات إلى الصين من المنتجات التي لا يشملها الحظر، وخاصة معدات صناعة الرقائق المتوسطة والمتطورة، نمت بشكل حاد.

وأثار هذا قلق واشنطن، ودفعها إلى الضغط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل البلدين اللذين يعتبران لاعبين رئيسيين في هذا المجال.

وفقًا لوكالة “بلومبرج” فقد طُلب من هولندا، موطن شركة ASML لصناعة معدات أشباه الموصلات، منع الشركات من صيانة وخدمة معدات صناعة الرقائق المباعة للصين قبل دخول القيود التجارية العام الماضي حيز التنفيذ.

وحثت الولايات المتحدة ألمانيا وكوريا الجنوبية على التوقف عن توريد المكونات الضرورية أيضًا.

وفوجئ المسؤولون والشركات اليابانية بهذه الضغوط، وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كين سايتو أمس "ليس لدينا خطط لاتخاذ إجراءات جديدة في هذا الوقت".

وأضافت طوكيو في يوليو الماضي 23 منتجًا إلى قائمة المنتجات الخاضعة لقيود التصدير، بما في ذلك معدات لصنع أشباه الموصلات المتقدمة. إنه يتطلب بالفعل إذنًا لتصدير مقاوم الضوء للطباعة الحجرية فوق البنفسجية .