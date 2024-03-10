ضبط 6 أطنان زيت غير مدون عليه سعر بمصنع في العاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقالت وكيل وزارة التموين بالشرقية إنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، يرافقه عاطف مرقص، كبير مفتشي المديرية، وحملة من قطاع وسط الشرقية، بالاشتراك مع حملة من قطاع جنوب الشرقية، برئاسة عاطف عراقي ومصطفى بيومي، رئيس الرقابة بإدارة تموين العاشر من رمضان، وذلك لفحص شكاوى المواطنين بناحية العاشر من رمضان.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية، ومصادرة والتحفظ على 500 كرتونة زيت طعام زنة الواحدة لتر بإجمالي كمية قدرها 6000 لتر (6 أطنان) زيت خليط بمصنع للزيوت بالعاشر من رمضان، وذلك لعدم تدوين السعر على عبوات الزيت بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين، وكذلك عدم احتفاظه بفواتير بيعية ضريبية للعملاء.

كما تم ضبط 70 شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة 10 كجم غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وسعر البيع للمستهلك بمصنع “ألفا مصر” للزيوت بالعاشر، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2023، والتحفظ على 335 كيلو أرز عبارة عن 13 شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة 25 كجم داخل مخزن غير مرخص، وعدم احتفاظه بفواتير بيع ضريبية، وعدم تدوين السعر على العبوات.

وتم ضبط 319 كيلو سكر مبادرة تم تهريبها لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، و400 علبة سجائر محلية وأجنبية بناحية الكير هاوس بالعاشر من رمضان، لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الوقائع المحررة، وجار المتابعة المستمرة لضبط الخارجين عن القانون، والحفاظ على مقدرات الوطن.