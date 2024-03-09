ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين أولاد صقر بقيادة محمد شعير مدير عام الإدارة ومحمد أسامة رئيس الرقابة التموينية وفتحي البدراوى رئيس الرقابة التجارية قامت بتشكيل حملة للتأكد من الشكوى الواردة إلى الادارة التموينية بقيام أحد المواطنين بتجميع دقيق وعليه تم التحفظ على ٢٩ شيكارة دقيق مدعم انتاج مطاحن شرق الدلتا وتم التحفظ على المضبوطات ونقلها لأحد المخابز لحين صدور قرار من النيابة العامة بالتصرف فيها ، و تحرير محضر رقم ٢٩٦١ لعام ٢٠٢٤ م جنح أولاد صقر لحيازة وتجميع دقيق بلدى مدعم للاتجار به في السوق السوداء.

وأشارت إلى أنه باستكمال عمل الحملة وجد كمية من الدقيق البلدي قدرها ٣٦ شيكارة استخراج ٨٧٪ زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام وتم عمل المحضر رقم ٢٩٥٧ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر، وأصبحت الكمية المضبوطة من الدقيق البلدي المدعم ٦٥ شيكارة باجمالي كمية ٣ طن و ٢٥٠ كجم.