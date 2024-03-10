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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بنقرة واحدة.. ميزات مخفية في آيفون لا يعرفها الكثير من مستخدميه

صدى البلد

إذا كنت من عشاق إقتناء هواتف آيفون فهناك الكثير من الميزات الخفية في آيفون والتي بالتأكيد لا تعرفها خاصة  مع وجود عدة ميزات وتقنيات لافتة في كل إصدار.

 

فوفقا  لصحيفة "وول ستريت جورنال" تحتوي بعض قوائم إعدادات جهاز آيفون على العديد من الميزات المخفية، فإن أولئك الذين يرغبون في القيام بتحويل هواتفهم إلى أكثر سرعة  قد لا يحتاجون إلى القيام بالبحث كثيراً، وإليك بعض الخطوات للقيام بتنفيذ ذلك.

فيمكنك اتباع الخطوات التالية

القيام أولا بفتح الإعدادات، ثم القيام بالانتقال لأسفل وذلك إلى "إمكانية الوصول" (Accessibility)، والبحث عن  خاصية اللمس (Touch)، ثم القيام  بالتمرير لأسفل والنقر على  (Back Tap).

ويمكن للمستخدم رؤية خيارين: أولهما  "النقر المزدوج" (Double Tap) و الخيار الثاني"النقر الثلاثي" (Triple Tap) و يتيح لك كل منها  القيام بإخبار هاتفك بفعل شيء ما عندما تقوم بالنقر على ظهره مرتين أو ثلاث مرات.

ويمكنك أيضا القيام  باستخدام هذه الميزة للقيام  بتشغيل “الفلاش” على سبيل المثال، للتمكن بسرعة من  القيام بالعثور على الأشياء في الخزانة المظلمة والقيام بمهام مثل تشغيل الكاميرا. 

 

كذلك يمكنك القيام بأشياء أكثر قوة بمساعدة تطبيق "Shortcuts" من "أبل" مثل إنشاء عمليات تلقائية مخصصة وبنقرات بسيطة فتتيح ميزة My Favourite استخدام Shazam، وهو تطبيق يساعد في التعرف على أي أغنية تصادفها أثناء التجول، وذلك بمجرد القيام بالنقر ثلاث مرات على الجزء الخلفي من الهاتف.

قوائم إعدادات جهاز آيفون تطبيق Shortcuts

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